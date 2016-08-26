В Австралии из Пикачу сделали бургер (фоторепортаж)

Бургеры стоят около $11, сообщает CNBC.

Команда ресторана "Down N' Out Burger" работала над созданием покемонобургеров пять недель, разрабатывая их вкус и внешний вид. В результате Пикачу - традиционный бургер с добавлением картошки фри, Бульбазавр приготовлен по принципу "Биг мака" и увенчан брокколи, а Чармандер - острый.

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"Вкус был разработан, чтобы отображать особенности каждого из покемонов", - рассказал журналистам представитель ресторана, где любители покемонов теперь с удовольствием тратят свои деньги на лимитированную серию бургеров.