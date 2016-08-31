Обнаружено наиболее удаленное от Земли и древнейшее во Вселенной скопление галактик

Исследователи с помощью рентгеновской обсерватории "Чандра" обнаружили старейший из известных кластеров во Вселенной, который, вероятнее всего, был снят обсерваторией в момент рождения, передает ZN.ua.

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Кластер получил название CL J1001+0220 (CL J1001), он располагается на расстоянии 11,1 миллиарда световых лет от Земли. В состав кластера входят 11 галактик, 9 из которых отличаются активным процессом звездообразования. Звезды формируются в ядрах галактик со скоростью, эквивалентной появлению трех тысяч Солнц в год.

Обнаружение данного кластера отодвигает предполагаемое время появления первых скоплений галактик на 700 миллионов лет назад.