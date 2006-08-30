Комиссия назвала причину аварии ракеты ”Днепр”

Причиной аварии ракеты "Днепр" стало прекращение работы гидропривода двигателя первой ступени.

Такой окончательный вывод межведомственной комиссии озвучил ее председатель академик Николай Анфимов.

"Причиной отказа двигателя первой ступени стало краткосрочное прекращение работы гидропривода, который качает одно из сопел ракеты. Гидропривод не работал в течение 27 сотых секунды", - сказал он.

По словам Анфимова, гидропривод перестал работать, потому что "произошел перегрев рабочего тела - гептила", вследствие чего произошло нарушение теплоизоляции.

Ракета-носитель "Днепр" с 18 спутниками была запущена 27 июля с космодрома Байконур. На 74 секунде полета ракеты произошло нештатное отключение двигателя первой ступени, в результате чего "Днепр" упал в 150 километрах юго-западнее Байконура.

РИА "Новости"