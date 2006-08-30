Mitsubishi выпустила Lancer Evolution IX MR (фото)

Mitsubishi Motors начала продажи спортивного автомобиля Lancer Evolution IX MR на внутреннем рынке Японии.

Аббревиатура MR расшифровывается как Mitsubishi Racing, и в этой версии Lancer EVO IX, по заявлению производителей, стал еще более спортивным и бескомпромиссным. В отличие от обычного Lancer EVO, версия MR традиционно выпускается в двух типах кузова - седан и универсал. Версию MR от "обычного" EVO IX отличают оригинальные легкосплавные диски, аэродинамический обвес и алюминиевая крыша, которая призвана не только снизить вес, но и центр тяжести.

В подвеске Lancer EVO IX MR используются спортивные пружины Eibach и амортизаторы Bilstein, которые улучшают управляемость автомобиля в экстремальных режимах. Кроме того, задний межколесный дифференциал Super AYC получил более "спортивные", по сравнению с EVO IX, настройки. Также изменен алгоритм системы полного привода AWC.

Lancer EVO IX MR выпускается в четырех версиях - две предусмотрены для машины с кузовом "седан", и две - для универсала. На седан в "топовой" версии RS устанавливается пятиступенчатая коробка передач, которая предназначена скорей для поклонников автоспорта, чем для "гражданской езды". Дорожный просвет этой версии уменьшен на 10 миллиметров.

Седан EVO IX MR GSR комплектуется более универсальной механической шестиступенчатой коробкой передач, которая также приспособлена для обычной городской езды. Универсал Lancer Evolution Wagon MR представлен в версии GT и GT-A, которые оснащаются шестиступенчатой механической и пятиступенчатой автоматической коробками передач соответственно.

Двигатель, Lancer EVO IX MR, представляет собой последнее поколение знаменитого двухлитрового турбомотора 4G63 DOHC. Его максимальная мощность в 286 лошадиных сил достигается при 6500 оборотах в минуту. В двигателе используется фирменная электронная система "MIVEC", которая изменяет длину впуска и управляет открытием клапанов, что выравнивает характеристику крутящего момента во всем диапазоне оборотов и уменьшает расход топлива. Турбина с промежуточным охлаждением наддувного воздуха изготовлена из специального титанового сплава. Выпускная система IX MR также переработана.

Интерьер салона отделан алькантарой, натуральной кожей и металлическими вставками. Сиденья заменены на спортивные "Recaro".

Лента.ру