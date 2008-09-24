2009 год - Год творчества и инноваций

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии объявить 2009 год Годом творчества и инноваций.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня на заседании Европарламента докладе Катерині БАТЦЕЛИ (группа социалистических партий, Греция).

Доклад одобрен большинством депутатов Европарламента.

Европарламент, в отличие от предложений Еврокомиссии, решил, что на протяжении 2009 года нужно уделить внимание не только содействию программе обучения на протяжении жизни, но и всем другим программам, направленным на усиление творчества и инноваций в ЕС.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз ежегодно избирает новые цели. Так, 2007 год был Годом равных возможностей, 2008 год является Годом межкультурного диалога.