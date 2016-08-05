Apple будет платить хакерам до $200 000 за каждую обнаруженную в своих продуктах ошибку

Компания Apple анонсировала награды для тех, кто обнаружит уязвимость в программном обеспечении ее продуктов, пишет USA Today.

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Подобные кампании для улучшения своих продуктов используют многие производители, но Apple долго была исключением.

Первоначально поучаствовать смогут те хакеры, с которыми компания уже сотрудничала в прошлом сотрудничала. Но в дальнейшем она может быть расширена.

Добавим, что это заявление было сделано спустя всего четыре месяца после скандала между Apple и ФБР. Спецслужба требовала от технологической компании помочь разблокировать iPhone, который принадлежал Сайеду Фаруку, одному из двух террористов, которые убили 14 человек в калифорнийском Сан-Бернардино в декабре 2015 года.

Apple отказалась выполнять это требование, заявив, что не будет взламывать электронные устройства собственного производства. Компания аргументировала это тем, что подобные "лазейки" могут поставить под угрозу широкий спектр электронных устройств, вызвать обеспокоенность относительно несанкционированного доступа к личной информации.

Позже министерство юстиции США отозвало иск к компании Apple с требованием взломать телефон террориста из Сан-Бернардино, поскольку смогло самостоятельно получить доступ к данным. Взлом мобильного телефона iPhone, принадлежавшего так называемому "стрелку из Сан-Бернардино" Саиду Фаруку, обошелся ФБР более чем в 1,3 млн долларов.