Apple: Отцы-основатели США "были бы потрясены" запросом Минюста о взломе iPhone

Кроме того, в компании отметили, что отцы-основатели Соединенных Штатов «были бы потрясены» подобной просьбой, цитирует Reuters Росбалт.

Ранее президент страны Барак Обама заявил о необходимости доступа властей к смартфонам граждан в крайних случаях, например, для предотвращения теракта. Он также отказался комментировать дело ФБР против Apple.

В начале марта Минюст США подал повторный иск к Apple о разблокировке смартфона.

Как сообщал УНИАН, ФБР требует от технологической компании помочь разблокировать iPhone, который принадлежал Сайеду Фаруку, одному из двух террористов, которые убили 14 человек в калифорнийском Сан-Бернардино в декабре 2015 года.

Apple отказалась выполнять это требование, заявив, что не будет взламывать электронные устройства собственного производства. Компания аргументирует это тем, что подобные "лазейки" могут поставить под угрозу широкий спектр электронных устройств, вызвать обеспокоенность относительно несанкционированного доступа к личной информации.