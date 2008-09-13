Американцы выпустили мобильник для экстремалов

На выставке бытовой электроники IFA 2008 компания Sonim представила пыле- и влагозащищенный мобильник LM801, сообщает Pocket-lint. Корпус мобильника выполнен из прорезиненного материала черного и желтого цветов. Экстремальные возможностий телефона Sonim LM801 позиционируются как предназначенные для поклонников туризма.

Помимо телефона, Sonim LM801 можно использовать как электронный компас, высотомер, барометр и термометр. Также мобильник оборудован fm-тюнером, mp3-плеером, лазерной указкой и не боится падений.

Помимо стандартного прямоугольного цветного дисплея над цифровой клавиатурой у Sonim LM801 есть дополнительный круглый монохромный экран. Он расположен на задней панели и служит для отображения различной служебной информации.

Дата начала продаж Sonim LM801, а также его цена, не сообщаются.

Лента.ру