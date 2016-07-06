Huawei извинилась за "вводящий в заблуждение" фотоснимок

В социальной сети Google+ для продвижения последней модели смартфона Huawei была опубликована фотография, подпись под которой обещала, что с новым смартфоном даже съемка фотографий при плохом освещении станет удовольствием, передает Би-би-си.

Читайте такжеHuawei разрабатывает собственную мобильную операционную систему

Однако пользователи соцсети обнаружили: метаданные к опубликованной фотографии свидетельствуют, что она была сделана с помощью профессионального фотоаппарата Canon.

В заявлении Huawei говорится, что это случайная ошибка, за что компания приносит свои извинения. Пост в соцсети с "неправильной" фотографии был удален.

В 2012 году в подобную неприятную ситуацию уже попадал конкурент Huawei японский производитель смартфонов Nokia: рекламный ролик с демонстрацией возможностей технологии оптической стабилизации в новых смартфонах, как оказалось, был снят не на смартфон, а на профессиональную камеру.