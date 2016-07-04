Зонд "Юнона" начал спуск к поверхности Юпитера

Во вторник утром аппарат должен выйти на орбиту планеты, передает Русская служба BBC.

В течение ближайших 18 месяцев космический зонд должен провести исследования атмосферы планеты, а также изучение ее гравитационного и магнитного полей.

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Еще одна цель космической миссии - проверка гипотезы о наличии у Юпитера твердого ядра.

Миссия "Юноны" должна закончиться в феврале 2018 года, однако специалисты не исключают, что зонд может выйти из строя гораздо раньше, учитывая сильнейшую нагрузку, которой он подвергнется.

Как отмечает сотрудник миссии Фран Багенал, имитировать условия Юпитера при испытаниях зонда на Земле было практически невозможно.

Зонд "Юнона" был запущен в августе 2011 года и стал вторым космическим аппаратом, вышедшим на орбиту Юпитера после "Галилео", находившегося на орбите планеты с 1995 по 2003 год. Стоимость программы оценивается в 1,1 млрд долларов.

Напомним, космический телескоп Hubble сделал в ультрафиолетовом диапазоне снимок сияния на северном полюсе Юпитера.