Психологи нашли способ улучшить человеческие способности

Статья опубликована в журнале Frontiers in Psychology, передает Lenta.ru.

В экспериментах приняли участие 44 тысячи человек, которых разделили на 12 групп. Участникам нужно было как можно быстрее нажать на числа по порядку от 1 до 36, которые случайным образом были распределены в квадратной сетке. Исследователи определили, что могло бы помочь людям улучшить свои результаты в онлайн-игре. Среди проверенных приемов были разговор сам с собой, представление в уме будущего результата и планирование действий, которые могут последовать за получением желаемого результата.

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В результате участники, которые говорили себе, что они могут решить задачу лучше в следующий раз, действительно более эффективно справлялись с тестом, чем контрольная группа. Фразы "я могу побить свой лучший результат", "я могу делать это быстрее" оказались в наибольшей степени действенными. Кроме того, если создавать в воображении картинку, что вы бьете свой предыдущий рекорд или просто хорошо играете, то результат также улучшается.

А вот мотивирующие установки, которые заключаются в том, чтобы представлять возможные выгоды от хорошего выполнения задачи, работают хуже всего.

Напомним, у людей с высшим образованием более высок риск развития глиомы, первичной опухоли головного мозга, по сравнению с теми, кто окончил только девять классов школы.