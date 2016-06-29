Астрономы предсказали частоту столкновений сверхмассивных черных дыр

О работе авторы рассказали на семинаре Королевского астрономического общества, кратко о докладе сообщает пресс-релиз университета, передает N+1.

По прогнозам исследователей, столкновения сверхмассивных черных дыр будут происходить около двух раз в год. Ученые надеются, что данные о гравитационных волнах этих столкновений помогут выяснить механизм роста гигантов в центрах галактик.

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Сообщается, что в своей работе авторы использовали результаты крупномасштабного компьютерного моделирования Вселенной, выполненного проектом EAGLE. Ученые объединили их с моделями, которые оценивают сигналы гравитационных волн и получили предсказание для частоты сигналов.

Отмечается, что данные столкновения будут лежать в ином диапазоне частот, нежели уже пойманные интерферометром LIGO, поскольку черные дыры с массой в миллионы солнечных будут порождать гравитационные волны с гораздо более низкими частотами. Ученые считают, что амплитуды и другие характеристики гравитационных волн позволят определить массы типичных "прародителей" сверхмассивных черных дыр.

Напомним, астрономы из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (США) определили приблизительный размер черной дыры, которая находится в центре нашей галактики.