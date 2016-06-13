Борьба с парниковым эффектом: в Исландии научились превращать углекислый газ в минерал

Эксперимент провели неподалеку от геотермальной электростанции Хедлисхейди в Исландии. Международная группа исследователей в рамках проекта Carbfix закачала тонны углекислого газа под землю. За 2 года он превратился в природные минералы. Об этом со ссылкой на The Guardian пишет "Новое время".

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Участники проекта смешали 230 тонн СО2 с водой и закачали получившийся раствор в скважину глубиной 400-500 метров. Под землей газ вступил в реакцию с базальтовой породой, что привело к формированию карбонатов (природных минералов).

"Нам нужно как-то бороться с повышением уровня вредных выбросов, а превращать их в камень, значит создавать постоянное хранилище", - рассказывает Юрг Маттер из Саутгемптонского университета в Великобритании.

Исследователи утверждают, что за два года примерно 95% СО2 превратилось в карбонаты. Такая скорость поразила ученых, которые предполагали, что этот процесс займет сотни или даже тысячи лет.

"Это был огромный сюрприз для всех участников проекта, - говорит Маттер. – Мы подумали: "Ух ты! Это очень быстро"".

Ученые полагают, что придуманная ими техника избавления от СО2 может найти применение не только в Исландии, поскольку базальтовая порода широко распространена в мире.

"В будущем мы можем использовать этот метод на электростанциях в тех местах, где много базальта, а таких мест довольно много", - считает Мартин Стут из Колумбийского университета, который также участвовал в проекте.

Единственным недостатком нового метода является то, что для него требуется много воды: на каждую тонну СО2 нужно 25 тонн воды. Однако по словам Маттера, в процессе может использоваться морская вода, и, по крайней мере, на прибрежных участках проблемы в ее недостатке не будет.

Первый успех привел к расширению масштаба проекта. Теперь планируют убирать под землю по 10000 тонн СО2 ежегодно. Они также собираются использовать свой метод, чтобы избавляться от сероводорода.