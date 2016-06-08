Крайне радиоактивный и нестабильный элемент таблицы Менделеева хотят назвать в честь Москвы
Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC) выдвигает на общественное обсуждение названия четырех новых элементов в периодической таблице Менделеева, один из которых будет иметь порядковый номер 115-ть, его предлагают назвать "московий" (Moscovium) Mc.
Таблица Менделеева также пополнилась 113-м элементом, который предлагают назвать "нихон" (Nihonium, Nh), 117-м – "теннессином" (Tennessine, Ts) и 118-м – "оганессоном" (Oganesson, Og), передает Радио Свобода.
113-й элемент крайне радиоактивен и существует всего секунду, прежде чем распадается на более легкие атомы.
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В Союзе химиков объяснили, почему предложили такие названия элементов. "Нихон" на японском языке означает "страна восходящего солнца", другое название Японии. Именно ученые этой страны открыли 113-й элемент. "Московий" и "теннессин" предлагают назвать так по географическому расположению мест, где они были впервые синтезированы. "Оганессон" – в честь Юрия Оганесяна – российского ученого, специалиста в области экспериментальной ядерной физики, известного научными работами по синтезу новых элементов.
Окончательное решение относительно новых названий химических элементов будет принято 8 ноября на заседании Совета IUPAC.
Периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) – классификация химических элементов, устанавливающая зависимость различных свойств элементов от заряда атомного ядра.