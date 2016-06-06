Хакеры взломали аккаунты Цукерберга в соцсетях

В своем в Twitter хакеры из группы Ourmine заявили о взломе аккаунтов миллиардера, а также в Instagram и LinkedIn. Ответственность за взлом взяла на себя группа хакеров. Об этом пишет "Русская служба ВВС".

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Хакеры написали, что проверяют систему безопасности Цукерберга, и предложили ему связаться с ними.

В "Твиттере" самого Цукерберга, который не обновлялся с 2012 года, появилось несколько постов. Сейчас они удалены.

На странице Цукерберга в Pinterest появилась надпись "Взломано группой Ourmine".

В "Инстаграме" Цукерберга следов взлома не замечено. "Инстаграм" принадлежит компании "Фейсбук". Цукерберг опубликовал в сети всего 30 фотографий.

По мнению экспертов, взлом аккаунтов Цукерберга может быть связан с утечкой паролей из сети LinkedIn, которая произошла в 2012 году.

Месяц назад стало известно, что 117 млн паролей и логинов из сети были проданы за 5 биткоинов (около 2,3 тысяч долларов).