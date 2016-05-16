Ученые определили дату падения гигантского астероида на древнейшую Землю

На северо-западе Австралии геофизики обнаружили сферулы (небольшие шарики), образовавшиеся при ударе астероида о землю. Такие же сферулы нашли в донных отложениях возраста 3,46 млрд лет, пишет Lenta.ru. По мнению ученых, астероид должен был составлять от 20 до 30 км в диаметре и оставить кратер шириной в несколько сот километров. "Такой удар человечество никогда не видело. От него по океану пошли гигантские цунами, имели место сдвиги горных пород и истечение магмы", - рассказал автор исследования Эндрю Гликсон.

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При этом точное местоудара астероида остается неизвестным. Все кратеры той эпохи давно "стерты" вулканической и тектонической активностью. Об ударе ученым удалось узнать благодаря обнаружению сферул в слое донных отложений между двумя вулканическими слоями, что позволило осуществить точную датировку.

В ту эпоху (3,8-3,9 млрд лет назад) десятки астероидов упали на поверхность Луны - именно из-за них возникли многочисленные кратеры. Ученые надеются обнаружить следы аналогичных ударов и на Земле - их были сотни, считают геофизики.