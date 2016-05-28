Первая ступень ракеты Falcon 9 в третий раз успешно приземлилась на морскую платформу (видео)

Об этом сообщается на странице компании SpaceX в Twitter.

«Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу», — говорится в сообщении.

Falcon 9 second stage and THAICOM 8 spacecraft in nominal orbit and coast. First stage has landed on the droneship pic.twitter.com/NH52PHhpyE — SpaceX (@SpaceX) May 27, 2016

Ракета Falcon 9 с телекоммуникационным спутником Таиланда Thaicom 8 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 17.39 по времени Восточного побережья США.

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Это третья подряд успешная попытка возвращения первой ступени Falcon 9. Так, 6 мая ракета-носитель вывела на орбиту спутник JCSAT-14, принадлежащий японскому телекоммуникационному оператору. 8 апреля, нижняя ступень также успешно совершила управляемую посадку на плавучую платформу.

Изначально пуск ракеты должен был состояться еще в ночь на 27 мая. Причиной отмены пуска стал «небольшой сбой в движении провода двигателя верхней ступени», говорил основатель SpaceX Илон Маск.