Первая ступень ракеты Falcon 9 в третий раз успешно приземлилась на морскую платформу (видео)

04:57, 28 мая 2016
Наука и IT
5476

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая ранее стартовала с космодрома в США, успешно приземлилась на морскую платформу.

twitter.com/SpaceX

Об этом сообщается на странице компании SpaceX в Twitter.

«Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу», — говорится в сообщении. 

Ракета Falcon 9 с телекоммуникационным спутником Таиланда Thaicom 8 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 17.39 по времени Восточного побережья США. 

Читайте такжеSpaceX показала новое видео исторической посадки ракеты на плавучую платформу

Это третья подряд успешная попытка возвращения первой ступени Falcon 9. Так, 6 мая ракета-носитель вывела на орбиту спутник JCSAT-14, принадлежащий японскому телекоммуникационному оператору. 8 апреля, нижняя ступень также успешно совершила управляемую посадку на плавучую платформу.

Изначально пуск ракеты должен был состояться еще в ночь на 27 мая. Причиной отмены пуска стал «небольшой сбой в движении провода двигателя верхней ступени», говорил основатель SpaceX Илон Маск.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter