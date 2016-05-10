Украинские изобретатели принимают участие в конкурсе NASA с проектом марсианского самолета (видео)

Как говорится в описании проекта на сайте alpha centauri, Mars Hopper будет "прыгать" по полярным шапкам Марса, собирать на них лёд и превращать в топливо. Топливо используется для последующих прыжков.

По сути, это проект, позволяющий изучать Марс при помощи его же природных ресурсов.

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«Команде Mars Hopper нужна ваша поддержка! Пару недель назад мы собрались и создали идею о Марсианском самолете, который будет использовать углекислый газ для создания тяги. Из углекислого газа состоит атмосфера Марса и лед на его полярных шапках. Добыв сухой лед, его можно нагреть термоизотопным генератором, довести до сверхкритического состояния и выпустить обратно в атмосферу Марса с большой скоростью! Таким образом, взлетая и садясь, этот аппарат сможет покрыть огромную территорию и предоставить множество данных о полярных шапках Марса и атмосфере», - описывают свой проект разработчики.

В данный момент на сайте конкурса проходит голосование, и каждый желающий может поддержать проект украинцев.

Как сообщал УНИАН, компания SpaceX планирует отправить космический корабль на Марс не позднее 2018 года.

Программа по запуску кораблей на Марс получит название "Красный дракон": специалисты планируют разработать технологии для перевозки людей на Марс - это является одной из долгосрочных целей SpaceX.