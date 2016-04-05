Искусственный интеллект в Facebook будет описывать фото для юзеров с плохим зрением

Так, Facebook будет описывать содержание фотографий для людей с плохим зрением. Об этом сообщает ТСН по информации Verge.

Ранее компания создавала закрытые субтитры для видео и реализовала возможность увеличивать размер шрифта в Facebook для платформы iOS. Эти функции использовали 10 процентов пользователей соцсети.

Сейчас уже существует автоматический альтернативный текст, который распознает предметы на фотографиях с помощью машинного обучения. Машинное обучение помогает строить искусственные интеллекты, используя алгоритмы для составления прогнозов.

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Так, если вы показали программному обеспечению достаточно картинок с собаками, например, со временем оно будет в состоянии идентифицировать собаку на фотографии. Сначала автоматический альтернативный текст распознает вещи на фотографиях в Facebook. Затем он использует функцию VoiceOver, которая есть в iPhone, чтобы описать фотографию вслух для пользователей с нарушениями зрения.

Пока что технология может достоверно определить понятие только в определенных категориях: транспорт, природа, спорт, еда. Кроме того, она еще описывает людей на фотографиях ("ребенок", "улыбка") и распознает селфи.

Однако, большая часть Интернета все равно еще недостижима для людей с недостатками зрения. Например, люди слышат имена файлов, но не знают, можно ли их скачать. Отметим, также подобными технологиями пользуется Google Photos и Flickr. Но все равно еще случается множество ошибок.

Так, в прошлом году Google был вынужден извиниться после того, как двух темнокожих людей, отмеченных на фотографии, программа распознала, как "горилл".