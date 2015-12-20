NASA показало впечатляющий снимок Земли, сделанный с Луны

На высококачественном снимке голубая планета восходит над большим лунным кратером Комптона, передает ТСН.

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Ранее NASA показало снимок висячих долин Плутона. Полученные данные свидетельствуют об активных геологических процессах на карликовой планете, которые продолжаются до сих пор.