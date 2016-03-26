NASA смонтировало из радарных снимков видео пролетевшей мимо Земли кометы

Изображения были приняты в период с 21 по 23 марта 2016 года, когда небесное тело находилось на расстоянии от 4,1 миллиона до 3,6 миллиона километров от Земли.

Об этом сообщается на сайте агентства, передает Лента.ру.

Из полученных радиолокационных данных видно, что диаметр P/2016 BA14 равен одному километру. Небесное тело имеет неправильную форму и вращается вокруг своей оси с периодом 35-40 часов. Ученым удалось рассмотреть особенности кометы с разрешением до восьми метров на пиксель.

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Также P/2016 BA14 наблюдали при помощи инфракрасного телескопа IRTF (Infrared Telescope Facility), расположенного на Гавайях. Комета отражает менее трех процентов падающего на нее солнечного света, а цвет ее поверхности напоминает асфальт.

Комета стала третьим таким небесным телом, приблизившимся к Земле на столь малое расстояние (3,6 миллиона километров). Свои наблюдения ученые проводили при помощи обсерватории Голдстоуна, представляющей собой антенную систему, расположенную в пустыне Мохаве (Калифорния, США).

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К Земле P/2016 BA14 приблизилась со своим вероятным осколком — кометой 252P/LINEAR, которая пролетела мимо планеты на расстоянии 5,2 миллиона километров на сутки раньше. P/2016 BA14 обнаружили недавно (22 января 2016 года при помощи системы телескопов PanSTARRS на Гавайях).