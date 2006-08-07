Первой персоналке IBM исполнилось 25 лет (фото)

IBM Corporation (International Business Machines) 12 августа 1981 года представила первую модель персонального компьютера - IBM 5150, положившую начало эпохи современных компьютеров, пишет газета Guardian.

Первый персональный компьютер стоил 1565 долларов, был прост в использовании и занимал сравнительно мало места. IBM 5150 был оснащен процессором Intel 8088 с тактовой частотой 4,77 мегагерца и предустановленной оперативной памятью размером 16 или 64 килобайт. В первом ПК не было винчестера, а дисковод необходимо было приобретать за отдельную плату.

До появления персональных компьютеров вычислительные машины стоили до 8 миллионов долларов, занимали целую комнату и для своего управления требовали коллектив численностью 60 человек.

К юбилею появления первого персонального компьютера IBM 5150, находящийся в рабочем состоянии, выставлен на интернет-акцион eBay. Начальная цена лота составляет всего 9,99 доллара. Торги продлятся до 13 августа 2006 года.

Лента.ру