Новые проездные на метро можно будет "запрограммировать"

Новые проездные на метро появятся в августе, сообщает "Сегодня ". Пассажир теперь сможет сам определить, с какого числа начнет действовать карточка на месяц, например, с 5 числа или 12-го, а не с первого по первое, как сейчас.

«Запрограммировать» проездной можно в кассе, покупая пластиковую карту (как обычную бесконтактную). О планируемом новшестве говорили, однако не называли сроков внедрения. Помимо проездных с возможностью выбора срока действия, в подземке (также с августа) собираются продавать проездные на две недели, а со временем — карточки для проезда на выходных. Возможны и новые студенческие проездные, которые будут действовать либо только в рабочие дни недели, либо на 10 месяцев (с сентября по июнь). Сколько они будут стоить, пока не подсчитали.

Магнитные проездные будут действовать до тех пор, пока они будут пользоваться спросом горожан.