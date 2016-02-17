Из-за новой компьютерной уязвимости могут пострадать тысячи устройств - СМИ

Проблему описали в своем блоге эксперты Google, передает Русская служба Би-Би-Си.

Пока неясно, насколько серьезной является угроза. Некоторые эксперты полагают, что она может привести к катастрофе. Часть из них уверена, что с угрозой можно будет справиться.

Злоумышленники могут с помощью повсеместно используемого компьютерного кода получить контроль над устройствами пользователей. Проблему обнаружили в glibc- это открытая база различных кодов, которые используются в устройствах, подключаемых к интернету.

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Этот же код лежит в основе многих языков программирования, например, PHP или Python. Это создает потенциальную угрозу для целого ряда сайтов и сервисов - хакеры могут взломать значительную часть мировых виртуальных систем или получить контроль над ними.

Инженеры Google совместно со специалистами по безопасности из Red Hat разработали программное обеспечение, способное разрешить проблему.

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Проблема в том, что точно неизвестно, сколько систем и устройств используют этот код, а значит, подвержены угрозе.

В зоне безопасности находятся устройства на базе Android, которые не используют эту библиотеку. Также вне зоны риска находятся операционные системы Windows и OS X.