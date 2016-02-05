Facebook поставил под сомнение "теорию шести рукопожатий"

Об этом в четверг, 4 февраля, сообщается в блоге соцсети, передает Дождь.

Согласно теории, любые два человека на Земле разделены в среднем лишь пятью уровнями общих знакомых (или, иначе, шестью уровнями связей). В 1960-е годы эту гипотезу выдвинул американский психолог Стэнли Милгрэм, основываясь на результатах нескольких экспериментов.

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Но в Facebook считают, что благодаря социальным сетям мир стал еще «теснее». Выяснилось, что двух человек, авторизованных в Facebook, разделяют в среднем 3,57 «рукопожатий» (уровня связей).

Facebook проанализировал миллиарды связей между своими пользователями, число которых составляет 1,6 миллиарда (примерно четверть населения планеты).

При этом в исследовании отмечается, что в 2011, когда в Facebook было зарегистрировано меньше людей, двух человек разделяло в среднем 3,74 «рукопожатий». В 2008 году этот показатель равнялся 4,28.

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