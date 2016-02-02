В Facebook найдена скрытая функция игры в шахматы

Об этом сообщает Tech Insider.

Отмечается, что хоть и функция недостаточно проработанная, но тем не менее, работает.

Для активации игры необходимо ввести в поле переписки @fbchess play, после чего в окне чата появляется изображение шахматной доски с фигурами.

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Пользователь, инициировавший игру, получает черные фигуры, и следовательно, начинает вторым.

Для управления фигурами необходимо вводить специальные короткие команды.

Так, отправка @fbchess f3 сдвигает пешку на ячейку f3, а @fbchess Bg7 переносит слона на поле g7.

Полную инструкцию можно глянуть, если ввести @fbchess help.