В Facebook найдена скрытая функция игры в шахматы
23:41, 02 февраля 2016Наука и IT
3241 0
В личных сообщениях Facebook и чатах Messenger скрыта функция, которая позволяет играть в шахматы друг с другом.
В сообщениях Facebook можно играть в шахматы / Фото УНИАН
Об этом сообщает Tech Insider.
Отмечается, что хоть и функция недостаточно проработанная, но тем не менее, работает.
Для активации игры необходимо ввести в поле переписки @fbchess play, после чего в окне чата появляется изображение шахматной доски с фигурами.
Читайте такжеFacebook разрешит пользователям убрать снимки, напоминающие о плохом
Пользователь, инициировавший игру, получает черные фигуры, и следовательно, начинает вторым.
Полную инструкцию можно глянуть, если ввести @fbchess help / techinsider.io
Для управления фигурами необходимо вводить специальные короткие команды.
Так, отправка @fbchess f3 сдвигает пешку на ячейку f3, а @fbchess Bg7 переносит слона на поле g7.
Полную инструкцию можно глянуть, если ввести @fbchess help.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter