"ВКонтакте" опровергает информацию о подготовке платного музыкального сервиса

Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе компании.

"ВКонтакте" не будет ограничивать доступ к своему основному музыкальному сервису или делать его платным", - подчеркнул официальный представитель соцсети.

В четверг в ряде СМИ появилась информация о том, что "ВКонтакте" якобы собирается ввести платную подписку на доступ к музыкальному контенту.

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"После достижения договоренностей со всеми правообладателями мы будем тестировать различные форматы монетизации музыкального контента, но на сайте музыка останется бесплатной", - добавил собеседник агентства.

Общедоступный музыкальный сервис предоставляется в соцсети на всех платформах, кроме мобильного приложения на операционной системе Apple iOS.

"ВКонтакте" является крупнейшей европейской социальной сетью, насчитывающей свыше 300 млн зарегистрированных аккаунтов. Каждый месяц, согласно статистике компании, на сайт заходят более 86 млн пользователей. В 2015 году "ВКонтакте" стала безоговорочным лидером по объемам трафика среди соцсетей в русскоязычном сегменте интернета.