Apple анонсировала "ночной режим" в новой iOS

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По задумке инженеров Apple, ночью цветовая схема операционной системы будет менять цвета на более мягкие, чтобы помочь владельцу мобильного устройства легче засыпать.

При этом устройства будут переходить на ночной режим автоматически, получив данные о времени заката в каждом конкретном месте при помощи функции геолокации.

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Новая функция уже включена в бета-версию iOS 9.3, которая доступна всем желающим. При этом сроки выхода окончательного варианта операционной системы компания пока не называет.