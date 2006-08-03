Sony, Matsushita, Sharp, Toshiba и Hitachi взяли под опеку интернет-телевизоры

Пять ведущих японских производителей бытовой техники объявили о планах разработать и запустить в производство новую техническую разработку - интернет-телевизоры, способные принимать трансляции интернет-телевидения без посредства компьютера. В проекте принимают участие традиционные конкуренты - компании Sony, Matsushita, Sharp Corp., Toshiba Corp. и Hitachi Ltd. Специально для реализации проекта пять производителей учреждают совместную компанию - TV Portal Service Corp.

Планируется, что телевизоры будут иметь единый стандарт приема сигнала. Известно также, что разработчики планируют устанавливать на них программное обеспечение под Linux вместо более распространенной Microsoft Windows. Выбор в пользу Linux был сделан из-за ее скоростных качеств, а также меньшей уязвимости этой операционной системы для вирусов.

Предполагается, что первые интернет-телевизоры появятся в продаже уже в 2007 г., передает Associated Press.

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