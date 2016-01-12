Глава Tesla Маск заявил, что Apple разрабатывает собственный электромобиль

Он назвал это "общеизвестным секретом". Кроме этого, в интервью Би-би-си Илон Маск высказал мнение, что через некоторое время средства передвижения без возможности самоуправления станут анахронизмом.

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Однако в самой компании Apple не спешат официально объявлять о работе над автомобилем, хотя она и зарегистрировала интернет-домены apple.car и apple.auto.

По словам Илона Маска, очевидно, что компания пытается создать собственное привлекательное авто. "Сложно что-то скрыть, когда нанимаешь более тысячи инженеров для определенной цели", - сказал он.

Отметим, что компания Tesla также разрабатывает электромобили, и намерена конкурировать в этой отрасли с Nissan и BMW. Однако в настоящее время компания не получает прибыли от производства своих авто. Также компания столкнулась с тем, что в последние месяцы нескольких ведущих инженеров переманили к себе их конкуренты - та же Apple и Faraday Future.

Однако Илон Маск заявил, что не считает производителя телефонов iPhone угрозой для своего продукта. "Это расширит индустрию", - сказал он. "Tesla будет продолжать производить самые привлекательные электрокары, это наша цель, но в то же время мы будем помогать другим компаниям создавать собственные автомобили", - отметил он.

Стоимость автомобилей Tesla's Model S в Великобритании варьируется от 56 до 85 тыс. фунтов ($81-124 тыс.) в зависимости от выбора емкости батареи и мощности. За последние годы Tesla стали одними из самых продаваемых электрокаров.

Добавленная недавно опция автопилота дала автомобилю несколько дополнительных автоматических функций: следование по полосе; корректировка скорости при появлении помехи; смена полосы без участия водителя.

На прошлой неделе была добавлена новая функция, с помощью которой владелец может подогнать автомобиль с помощью смартфона. "Последняя версия функции Summon позволяет вызвать автомобиль, который подъедет к вам, выехав из гаража и закрыв за собой дверь", - сказал Илон Маск.

"Это первый шажок. Впоследствии вы сможете вызывать автомобиль из Нью-Йорка, находясь в Лос-Анджелесе. Он проедет через всю страну, заправляя себя по дороге", - добавил он. Все это звучит как сцена из далекого будущего, но, по мнению главы Tesla, подобное может стать реальностью "года через два". "В долгосрочной перспективе никто не станет покупать автомобиль без функции автопилота", - добавил он.

В настоящее время Tesla производит лишь автомобили класса "люкс" и все равно терпит убытки. Основатель компании признал, что будущее ее автопроизводства зависит от внедрения более дешевой модели Model 3, что, как он надеется, произойдет к концу 2017 года. "Пока не появится доступный автомобиль, наше воздействие на мир будет ограниченным. Для более существенного влияния нужно производить автомобиль, который могут позволить большинство людей", - отметил Илон Маск.