Tesla представила семиместный электрический кроссовер Model X (фото)

В минимальной комплектации автомобиль будет стоить $132 тысячи, есть также модель с улучшенным двигателем P90D. Поставки планируется начать примерно в течение 8–12 месяцев, пишет Slon.

Одной из особенностей автомобиля являются задние двери, которые открываются вверх, причем Model X будет рассчитывать траекторию так, чтобы не задеть стоящие рядом машины.

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Технически автомобиль во многом похож на седан Tesla Model S. Максимальная скорость достигает 250 километров в час, а до 100 километров машина разгоняется за 3,2 или 3,8 секунды в зависимости от комплектации. Первый прототип был показан еще в феврале 2012 года, однако начало поставок постоянно откладывалось.

Электрокары Tesla для дальних поездок используют сеть «суперзарядок», распространенных в США, Европе и некоторых азиатских странах. Батареи можно бесплатно зарядить в течение примерно 40 минут либо поменять за $80.