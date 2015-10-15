Tesla представила программу-автопилот для своих машин

Компания-производитель машин с электродвигателем представила программное обеспечение, делающее автомобиль практически полностью автономным. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что с подобной начинкой возможности легкового авто ограничены лишь одним - различиями в требованиях к технике безопасности при движении по дорогам.

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"На данном раннем этапе мы крайне осторожны", - отметил глава Tesla Илон Маск.

"Со временем держать руки на руле вообще будет не нужно", - обещал он.

На данном этапе программное обеспечение предназначено только для машин марки Model S производства Tesla. Скачав его, они смогут ездить без рук на руле и ног на педалях в любом режиме - от постоянной смены торможения и набора скорости в городе до свободного "полета" по скоростному шоссе. Такой автомобиль может самостоятельно менять полосы движения, тормозить, набирать скорость, маневрировать и даже парковаться.

Кроме того, запрограммирована способность следить за слепой зоной и распознавать опасность столкновения. В этом случае авто уйдет от потенциальной аварии, сменив полосу движения и увеличив скорость. Заложена и возможность автоматически распознавать крутой изгиб дороги, съезд с основной магистрали, подъемы и спуски.

Водителю только нужно каждые 10 секунд дотрагиваться до руля. Иначе машина будет автоматически сбрасывать скорость, во имя безопасности шофера и остальных участников движения.

По словам Илона Маска, он испытывал новинку около своего дома в Калифорнии, и все достоинства в полной мере проявляются при следовании за другой машиной и при наличии четко нанесенных линий, разделяющих полосы движения.

Маск обещает выпустить автомобиль, "способный довозить вас без вашего участия от одной точки до другой, например, от дома до работы". Эта сказка станет реальностью через три года, заявил он.