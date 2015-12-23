Google разрабатывает новый сервис обмена мобильными сообщениями - The Wall Street Journal

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пояснили источники, знакомые с ходом разработки, речь идет о так называемых чат-ботах, то есть программах, способных отвечать на вопросы в приложении обмена сообщениями. Таким образом, пользователи могут посылать текстовые сообщения как своим друзьям, так и ботам, которые будут находить нужную информацию в интернете.

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Пока неясно, когда Google запустит свой сервис и насколько он будет успешным. В самой компании от комментариев отказались.

Google уже провел обширные исследования в области искусственного интеллекта. В июне было объявлено о том, что разработан бот, который учится говорить с людьми, анализируя диалоги из фильмов. Подобные функции будут включены, по словам источников, в новый мессенджер.

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