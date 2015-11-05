NASA опубликовало снимки взрыва ракеты Antares

Ракета должна была доставить на орбиту грузовой корабль Cygnus с продовольствием и научным оборудованием, предназначенным для астронавтов на Международной космической станции (МКС), передает Lenta.ru со ссылкой на Time.

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В конце октября NASA обнародовало результаты собственного расследования аварии носителя Antares. Основной ее причиной агентство назвало взрыв ракетного двигателя AJ-26. Этот агрегат выпускался в СССР под названием НК-33 для лунной программы, подвергался предпродажной проверке, а также технологической модификации в США.

Выводы комиссии NASA в целом согласуются с результатами экспертной группы компании Orbital ATK, которая отправляет грузы к МКС при помощи своего космического корабля Cygnus. Агентство собирается продолжить сотрудничество с компанией. Предполагается, что в конце этого года к МКС будет запущен очередной корабль Cygnus.

Этот старт, как и следующий, будет осуществлен с помощью ракет Atlas V компании ULA (United Launch Alliance). В 2016 году завершится восстановление космодрома на острове Уоллопс в штате Вирджиния, пострадавшего в ходе взрыва ракеты Antares. Тогда же компания Orbital ATK планирует возобновить старты носителей Antares.

Напомним, 29 октября 2014 года ракета Antares взорвалась спустя несколько секунд после старта. Авария привела к временной остановке использования этих ракет и запусков кораблей Cygnus.