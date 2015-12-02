Британский пенсионер выиграл суд у Apple

Данные без предупреждения удалили в фирменном магазине компании, куда Уайт обратился в декабре 2014 года с просьбой проверить исправность его iPhone 5.

Поводом стало полученное пенсионером текстовое сообщение, в котором говорилось, что гаджет не в порядке. Не исключено, что речь шла о СМС-рассылке от мошенников, передает Lenta.ru.

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В иске пенсионер отметил, что сотрудники поинтересовались, сделал ли он резервную копию хранившихся на смартфоне сведений только после того, как вернули ему устройство. Стертые фото, по словам Уайта, имели для его семьи особую ценность, так как напоминали, что в течение года он лечился от рака и сумел побороть болезнь, а летом 2014 года женился и провел медовый месяц на Сейшелах.

По решению суда, оглашенному 30 ноября, Уайт получил от компании 1,2 тысячи фунтов стерлингов компенсации и 800 фунтов на покрытие понесенных им судебных издержек.

Он заявил, что эта победа для него важна не в материальном, а в моральном плане, так как доказывает, что простой человек может успешно отстоять свои права в споре с крупной корпорацией.

Изначально Уайт требовал от Apple 5 тысяч фунтов, чтобы оплатить повторный медовый месяц. Разбирательство длилось в течение года.

Уайт самостоятельно представлял свои интересы в суде, отказавшись от услуг юристов. По его словам, за 12 месяцев разбирательств Apple не продемонстрировала попыток пойти на компромисс или предложить компенсацию за удаленные данные.