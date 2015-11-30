На Яндексе появились решения заданий ВНО

Решения к задачам Внешнего независимого оценивания для поступления в украинские ВУЗы появились на Яндексе, сообщает пресс-служба портала.

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"На Яндекс.ЗНО появились решения по большинству популярных на сервисе предметов — украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, английскому языку, биологии, физике и химии", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в решебниках излагается логика решения задач, объясняются ключевые понятия и описываются природные процессы.

Напомним, внешнее независимое оценивание (ВНО) результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, пройдет с 5 мая по 10 июля 2016 года.