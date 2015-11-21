В США разработали устройство, выявляющее пояс шахида на расстоянии до 100 метров

В США разработали новую версию устройства, позволяющего засечь человека с «поясом смертника» (со спрятанной под одеждой взрывчаткой) на расстоянии до ста метров.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Defense One.

Комплекс датчиков под названием «Система обнаружения террористов-смертников без входа в зону поражения» (Standoff Suicide Bomber Detection System, SSBDS) был разработан Объединенным агентством по борьбе с самодельными взрывными устройствами (Joint Improvised-Threat Defeat Agency, JIDA) Минобороны США и впервые был опробован в 2012 году в Афганистане.

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SSBDS состоит из датчиков излучения в средне- и длинноволновой инфракрасной области спектра, а также излучения в терагерцевом диапазоне. В комплексе также установлена камера, чувствительная к видимому свету.

Смотр новой версии SSBDS прошел в начале недели на военной базе Форт-Бельвуар. Когда SSBDS направлена на человека, система показывает изображения трех типов: зернистое черно-белое (от инфракрасных датчиков), ярко-оранжевое (частота терагерц) и обычную картинку (камера). Пояс смертника выдает себя темными пятнами или полосами там, где должны находится сплошные белые или оранжевые зоны — и натренированный глаз операторы сразу обратит внимание на эти аномалии, заявляют разработчики.

Комплекс отличается массивностью: каждый набор датчиков достигает до метра в высоту, что в данный момент делает невозможным создание портативной версии устройства. Однако SSBDS предлагают устанавливать в аэропортах, стадионах, концертных залах и других общественных зданиях.

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В случае успешного продолжения проекта в SSBDS планируют установить новаторские датчики гиперспектрального излучения. Этот метод позволит операторам обнаруживать на картинках характерные «следы» различных химических веществ, прежде всего взрывчатки. Количество ложных срабатываний благодаря новому датчику сократится, а дальность действия вырастет.

Изначально комплекс проектировался для защиты военных баз, но теракты в Париже поставили вопрос о его использовании в мегаполисах. Пока стоимость системы приближается к миллиону долларов. Тем не менее, в случае запуска в массовое производство цена упадет, так как датчики изготавливаются из серийной выпускаемых компонентов.