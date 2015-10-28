В центре Млечного пути нашли 655 "юных" звезд

Об этом сообщает пресс-служба обсерватории. Проанализировав данные, полученные в ходе инфракрасного обзора центра галактики, астрономы под руководством Иствана Деканы нашли новые звезды, составляющие целую подсистему Млечного Пути, передает Gazeta.ru.

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«Считается, что центральный балдж (утолщение) Млечного Пути состоит из старых звезд. Однако данные с телескопа VISTA показали нечто новое — очень юные звезды по астрономическим меркам!» — пояснил автор открытия.

Этими звездами стали 655 молодых звезд, называемых цефеидами, известными тем, что они расширяются и сжимаются со строгим периодом от нескольких дней до месяцев, значительно меняя яркость.