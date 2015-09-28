СМИ назвали сроки запуска платной подписки на видеохостинге YouTube

Об этом рассказали порталу Recode анонимные источники, пишет Лента.ру.

Согласно письму, отправленному правообладателям, им нужно согласиться с новыми правилами пользования видеохостингом до 22 октября, в противном случае они не смогут публиковать или монетизировать свои видео в США.

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Как сообщили источники, портал планирует объединить подписной музыкальный YouTube Music Key, запущенный прошлой осенью в бета-версии, и другой платный сервис, который позволит смотреть ролики без рекламы, в одну услугу стоимостью 10 долларов в месяц.

В Google, владеющей YouTube, лишь заявили, что компания «планирует предоставить клиентам большее количество опций, при помощи которых они смогут наслаждаться контентом» на портале.

В марте Variety сообщило, что YouTube рассматривает возможность запуска собственного подписного VOD-сервиса (video-on-demand — модели по индивидуальной доставке абоненту различных видеопродуктов).

YouTube Music Key был запущен в ноябре 2014 года. Услуга стоит также 10 долларов в месяц. При оформлении подписки пользователь сможет просматривать музыкальные видеоклипы без рекламы, проигрывать их в фоновом режиме и сохранять для офлайн-просмотра.