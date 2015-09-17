В поисках доступного 3G интернета в Украине

Идеальное сочетание цена-качество на отечественном рынке мобильных технологий

Долгожданное введение 3G интернета вызвало ажиотаж среди потребителей. Но появился и фактор, который сыграл в минус для тех, кто уже успел опробовать новую технологию: высокая стоимость и лимитированность предоставляемых объемов мегабайт в тарифах на 3G.

Опыт использования 3G интернета показывает, что оптимальный объем трафика для пользования интернетом на нескольких устройствах (например, планшете и смартфоне) для рядового абонента — порядка 3 ГБ. Видео, музыка, общение в социальных сетях и различный онлайн контент требует не только больших скоростей, но и больших объемов пакетных мегабайт. В идеале, по доступной цене, которая не заставит пользователей раз за разом опустошать свой кошелек на оплату мобильного счета.

Есть ли такие предложения на украинском рынке?

На первый взгляд может показаться, что такие пожелания к 3G тарифам нереалистичны: беглый анализ текущих предложений показывает, что выбор между оптимальной ценой и необходимым объемом трафика неизбежен. Чтобы найти искомое, стоит вспомнить, что 3G интернет в Украине на самом деле появился намного раньше — и обратиться к старожилам рынка мобильной связи. И здесь внезапно обнаруживается, что на самом деле 3G не роскошь, а вполне доступная услуга.

Национальный 3G оператор «Интертелеком», покрытие которого охватывает более 14 тысяч населенных пунктов во всех областях Украины, предлагает 3 ГБ 3G интернета за 20 грн. в рамках своей действующей акции. На отечественном рынке это рекордная цена за такие условия, особенно с учетом того, что после использования трафика предоставляется безлимит на сниженной скорости.

Вооружившись сравнительной таблицей и калькулятором, легко вычислить, что «Интертелеком» действительно предлагает 3G интернет тарифы на лучших условиях. Тем более, до конца осени действует специальная цена на подключение к тарифным планам линейки «Супер 3G планшет» — всего 1 гривна.

А хватит?

Возникает закономерный вопрос: так ли выгодно предложение, если нужно подключать его на несколько устройств? В сумме… получится все та же цена, потому что вместо отдельных подключений 3G на смартфон и планшет «Интертелеком» предлагает подключить тариф на мобильный Wi-Fi роутер. Это миниатюрное устройство будет раздавать 3G интернет на все ваши устройства, поддерживающие Wi-Fi. А это:

· расширяет перечень девайсов, с которых можно получить доступ в интернет;

· существенно экономит заряд смартфона или планшета (включенный 3G в самом устройстве разряжает батарею в считанные часы);

· позволяет при необходимости раздавать интернет на несколько девайсов — до восьми одновременно.

Для желающих подключить 3G на планшет, смартфон и еще пару-тройку устройств, мобильный Wi-Fi роутер с 3 ГБ высокоскоростного 3G интернета за 20 грн. и безлимитом после исчерпания пакетного трафика от «Интертелеком» является наилучшей опцией.

3G не роскошь, а доступная и удобная услуга. Ей хочется пользоваться — и радует, что на отечественном рынке существуют предложения, которые позволяют делать это полноценно.