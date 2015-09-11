Ученые выяснили, как птицы выбирают место для отдыха во время миграции

К такому выводу пришли ученые, выясняя, как птицы выбирают себе место для отдыха во время длительных осенних перелетов, пишет "Моя планета" со ссылкой на Nature World News.

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Чтобы лучше понять, как птицы решают, где самые безопасные и в то же время самые плодородные места, Дженнифер МакКейб и Брайан Олсен из Института глобального потепления Университета штата Мэн провели два года, наблюдая за миграцией птиц осенью. Под наблюдением оказались почти 10 тыс. птиц 28 разновидностей.

Исследователи контролировали шесть мест вдоль побережья Мэна, где птицы столкнулись с одной из двух ситуаций: либо они быстро нашли приют и еду, либо они вынуждены были рисковать, чтобы найти больше источников пропитания.

В результате специалисты пришли к заключению, что, сталкиваясь с компромиссом между обилием пищи и наличием хищников, птицы отправлялись искать другие места для стоянок. С другой стороны, после долгого путешествия они готовы были рисковать на открытой местности, но взамен получали богатые энергией фрукты. Исследователи отметили, что птицы предпочитают леса с высокой травой и кустарниками, растущими ниже деревьев, и призвали службы по охране дикой природы держать такие места на контроле.