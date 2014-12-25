Британка сыграла свадьбу с двумя котами

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Metro, медовый месяц 48-летняя британка провела с животными на Канарских островах.

Издание уточняет, что сайт, помогающий людям, которые хотят связать себя узами брака с домашними питомцами, выдал британке сертификат, подтверждающий ее отношения с котами. Юридической силы он не имеет. Отмечается, что родственники женщины считают ее поступок безумием.

Семь лет назад Бюхнер порвала с любимым мужчиной. После этого она взяла из приюта котов Лугоши (Lugosi) и Спайдера (Spider).

Женщина с котами планирует жить в своем доме на севере Лондона.

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