Samsung представил собственные "умные" часы

Дизайн вторых часов разработан специально для пользователей, "предпочитающих нестареющий вариант оформления часов", сообщает ZN.UA со ссылкой на издание The Verge. Классический вариант часов будет выполнен с черным кожаным ремешком и будет поддерживать все основные функции Android Wear.

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Обычная модель Gear S2 будет выполнена в сером цвете с серым ремешком или в серебряном цвете с белым ремешком. Разработчики утверждают, что комплектация устройства позволит легко менять стили оформления часов. Gear S2 будут оборудованы 1,2 дюймовым дисплеем с разрешением 360 на 360 точек. Дисплей будет окружен вращающейся гравированным кольцом, которое является одним из способов управления часами. Кроме того, на устройстве предусмотрены кнопки "домой" и "назад", предназначенные для работы с приложениями.

Точная дата выхода и цена "умных" часов пока не разглашается.