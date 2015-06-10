Samsung представил прозрачные и зеркальные дисплеи

Об этом говорится в сообщении компании, передает Lenta.ru. Новые технологии предназначены для того, чтобы сделать шопинг визуально интерактивным. Например, прозрачные и зеркальные панели могут быть использованы как "виртуальные примерочные", отмечает компания. Так, покупатель сможет примерить одежду, обувь или бижутерию, фактически не надевая их. Планируется, что такие дисплеи могут появиться в магазинах.

Читайте такжеSamsung представил новую линейку планшетов Galaxy Tab S

Прозрачный экран от Samsung c разрешением Full HD получил в 4,5 раза более высокую проницаемость, а его цветовой диапазон NTSC равен 100%, тогда как у конкурентов - 70%, заявляет производитель. OLED-дисплеи компании также предлагают более высокую четкость изображения и более широкие углы обзора.

Новые зеркальные дисплеи обладают на 50% более высоким коэффициентом отражения по сравнению с существующими ЖК-дисплеями, улучшенным контрастом, более широким цветовым диапазоном и коротким временем отклика (1 миллисекунда). Кроме того, такие панели не нуждаются в подсветке. В будущем, по словам представителей компании, они смогут заменить и традиционные зеркала.

Планируется, что дисплеи Samsung будут интегрированы с технологией Intel Real Sense, которая позволяет управлять системой с помощью жестов и голоса.