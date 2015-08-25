В США создали программу для определения авторства фотографий

Она основана на сверточных нейронных сетях, которые обучали по обширной базе изображений, сообщает "Новое время" со ссылкой на издание N+1.

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Авторы собрали 120 тыс. снимков разных жанров, сделанных 25 известными фотографами на протяжении всего XX века. Для обучения программы ученые экспериментировали с различными наборами признаков, чтобы определить, какие из них дают наилучшие результаты для распознавания.

В качестве теста из общей базы было отобрано по 20 снимков каждого фотографа, которые не использовались для обучения. Программа пыталась определить их авторство, а ученые анализировали, какие признаки активнее всего при этом использовались.

Оказалось, что наибольший вклад при распознавании вносили мелкие признаки, определенные автоматически. Алгоритм в основном опирался на содержание фотографии. Авторы исследования не приводят количественных данных о работе алгоритма, лишь отмечая, что программа справилась с тестом удовлетворительно.

Ученые считают, что подобные алгоритмы могут быть использованы поисковыми ботами.