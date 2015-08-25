В США создали программу для определения авторства фотографий
Ученые из Питтсбургского университета разработали программу для определения авторства фотографий.
Она основана на сверточных нейронных сетях, которые обучали по обширной базе изображений, сообщает "Новое время" со ссылкой на издание N+1.
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Авторы собрали 120 тыс. снимков разных жанров, сделанных 25 известными фотографами на протяжении всего XX века. Для обучения программы ученые экспериментировали с различными наборами признаков, чтобы определить, какие из них дают наилучшие результаты для распознавания.
В качестве теста из общей базы было отобрано по 20 снимков каждого фотографа, которые не использовались для обучения. Программа пыталась определить их авторство, а ученые анализировали, какие признаки активнее всего при этом использовались.
Оказалось, что наибольший вклад при распознавании вносили мелкие признаки, определенные автоматически. Алгоритм в основном опирался на содержание фотографии. Авторы исследования не приводят количественных данных о работе алгоритма, лишь отмечая, что программа справилась с тестом удовлетворительно.
Ученые считают, что подобные алгоритмы могут быть использованы поисковыми ботами.