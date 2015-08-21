На 3D-принтере распечатали стекло (видео)

Данная технология исключает необходимость использования твердого ядра, как это делали наши предки тысячи лет назад, передает The Verge.

В бункер принтера, который поддерживает температуру от 480 до 515 градусов Цельсия, помещают стекло. Затем его пропускают через специальное сопло, откуда стекло вытекает, словно густая желеобразная глазурь или мед.

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При этом отмечается, что температуру нагревания контролируют вручную, чтобы нить накаливалась равномерно и создавались условия для одинакового охлаждения стекла.