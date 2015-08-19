Intel рассказал о новом классе памяти в тысячу раз быстрее флеша

Об этом сообщил гендиректор корпорации Брайан Кржанич, передает Lenta.ru. Технология была создана совместно с компанией Micron на основе энергонезависимой памяти 3D Xpoint. Она представляет собой нечто среднее между NAND и DRAM (формат оперативной памяти). Так, Optane является энергонезависимой (работает, даже когда нет источника питания), как флеш-память, но намного быстрее ее, почти приближаясь к модулям оперативной памяти.

Читайте такжеШвейцарцы намерены производить умные часы совместно с Intel и Google

Кроме того, реальная демонстрация в рамках выступления Кржанича показала, что скорость прототипа в семь раз выше, чем у самого быстрого SSD-накопителя Intel P3700.

Как отметили в Intel, новая технология может использоваться в различных сферах, например, в компьютерных играх. Так, сцены в играх будут отображаться мгновенно, а не спустя некоторое время, пока они загружаются с дискового накопителя.

Ожидается, что технология появится на рынке в рамках новой линейки высокоскоростных и высоконадежных твердотельных накопителей Intel SSD в 2016 году. При этом компания планирует поставлять и модули оперативной памяти на основе Optane, которые будут использоваться для серверов.