Биологи выяснили, что рак может возникать из-за дисбаланса белков в клетках

Рак может развиться не только из-за повреждения ДНК, но и при развитии очень редких поломок в работе белковых сигнальных цепей внутри клетки, заставляющих ее "взбунтоваться" и начать деление, выяснили молекулярные биологи, об этом сообщают РИА Новости.

"В последние годы мы вкладываем миллионы долларов в расшифровку и изучение человеческого генома, надеясь на то, что подобные исследования позволят нам предсказывать, насколько будет уязвим тот или иной человек к разным видам рака, и разработать персонализированные методики лечения для них. Как показало наше исследование, одной проверки ДНК не достаточно для того, чтобы обезопасить себя от рака", — заявил Джон Лэдбури (John Ladbury) из университета Лидса (Великобритания).

Лэдбури и его коллеги раскрыли крайне необычный механизм развития рака яичников у женщин, наблюдая за ростом различных культур раковых клеток в пробирке. Как объясняют ученые, главным отличительным признаком этой формы рака и многих других видов опухолей является то, что в подобных клетках обычно бывает поломан ген FGFR2.

Повреждение этого гена приводит к тому, что управляемая им цепочка белков под названием Akt, переходит в постоянно "включенное" положение, что заставляет клетку начать деление и перейти в раковую форму. Как выяснили авторы статьи, нечто подобное может произойти и без поломки FGFR2, в результате неправильного соотношения двух белков – Plc-гамма-1 и Grb2 – первый из которых активирует цепочку Akt, а второй – подавляет работу.

Если концентрация Grb2 в клетке по каким-то причинам падает до некой критической отметки, Plc-гамма-1 соединяется с теми рецепторами, за работу которых отвечает FGFR2, и заставляет их перейти в "раковый" режим работы. Обнаружив подобные раковые клетки с полностью исправным геномом, ученые решили проверить, можно ли искусственно создать их внутри организма, понизив концентрацию соответствующего белка.

Читайте такжеУченый, открывший ДНК, рассчитывает найти лекарство от рака через 2 года

Эксперименты на мышах показали, что это действительно происходит – снижение доли Grb2 в клетках яичников привело к появлению многочисленных опухолей и метастаз. Сейчас ученые пытаются выяснить, задействованы ли эти белки в развитии других форм рака и работают над созданием методик обнаружения такого "дисбаланса" белков и способов его ликвидации.