Samsung представил два варианта своего нового планшета

Об этом сообщается на сайте производителя. Как указывает компания, диагональ планшетов подобрана специально для удобного чтения с экрана. Как отмечает The Verge, подобные размеры делают модели схожими с iPad: ориентация дисплея у гаджетов Samsung такая же, как у Apple - 4:3. Корпус устройств имеет металлическую рамку, передает Lenta.ru.

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Толщина обеих моделей составляет 5,6 мм. Вес 8-дюймовой версии - 265 граммов, другой - 389 граммов (модель с Wi-Fi). Оба устройства оснащены дисплеем Super AMOLED (разрешение 2048 на 1536 пикселей), четырехъядерным процессором с тактовой частотой в 1,3 гигагерца, 8-мегапиксельной основной камерой и фронтальной с 2,1 мегапикселя.

Оперативная память планшетов оценивается в 3 Гб, также имеется слот microSD с возможностью расширения памяти до 128 гигабайт. 8-дюймовая модель получила аккумулятор емкостью 4000 миллиампер-часов, другая - 5870.

Новинки поступят в продажу в августе. Стоимость устройств не уточняется.