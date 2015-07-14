Samsung поможет вычислить долю жировой ткани в теле человека с помощью смартфона
Для определения доли жировой ткани от общей массы тела человека на смартфон будут помещены четыре электрода.
Крупнейший в Южной Корее производитель электроники и бытовой техники, компания Samsung Electronics получила патент на технологию анализа количества жировой ткани в теле человека с помощью смартфонов.
Соответствующий доклад был обнародован на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности, передает РИА Новости.
Южнокорейский производитель утверждает, что разработанный им способ позволит определить количество жировой ткани в теле человека, в то время как владелец смартфона будет просто держать аппарат на вытянутых руках перед собой.
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Для определения доли жировой ткани от общей массы тела человека на смартфон будут помещены четыре электрода. На некоторых моделях они могут находиться на задней панели аппарата, на других — на так называемом чехле-крышке. Электроды будут размещены попарно параллельно друг другу.
Информации о том, когда именно Samsung Electronics планирует начать внедрение разработанной им технологии, пока не сообщается.